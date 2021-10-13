VARAM: Юрмала превысила полномочия, продлив срок платного въезда
Foto: LETA

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) направило письмо в самоуправление города Юрмалы. VARAM просит пересмотреть решение думы об увеличении платы за въезд в город и о продлении периода, в течение которого действует плата.

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Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2022 года плата за въезд в Юрмалу станет постоянной, а не будет взиматься только в летний сезон. Также плата повысится: за въезд каждой автомашины придется платить три, а не два евро, как было прежде. Решение приняли депутаты Юрмальской думы.

В "Законе об автодорогах" использование государственных дорог и дорог самоуправлений бесплатно, и самоуправление не может устанавливать плату. Юрмальская дума сделала въезд платным для того, чтобы ограничить транзитное движение через свою территорию.

Министерство считает, что таким образом муниципалитет принял правила, которые противоречат закону.

Повышение платы за въезд может негативно повлиять на местную предпринимательскую среду, заявляет VARAM и просит оценить необходимость пошлины и ее цель. Это поможет понять, можно ли достичь эту цель другим способом, так, чтобы меньше ограничивать права частных лиц.

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