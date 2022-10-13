VARAM ждет от Даугавпилса решений, как включиться в срок демонтажа памятников

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) будет ждать от Даугавпилсской городской думы решения о том, как включиться в график демонтажа объектов, прославляющих советскую власть. Об этом заявила заместительница госсекретаря VARAM Илзе Оша.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По ее словам, у министерства был обмен письмами с самоуправлением. В одном письме самоуправление утверждало, что демонтирует указанные объекты до 15 ноября, а во втором уточнялся график, и демонтаж планировался к концу октября.

В этом графике указано, что на сегодня запланировано заседание думы по вопросу выделения финансирования на демонтажные работы.

Если решение не было положительным, самоуправление должно будет представить другие решения и прогнозируемые даты.

По словам Оши, до конца месяца можно найти решения, и, если до конца октября памятники не будут демонтированы, у министерства еще будет возможность отреагировать и обеспечить демонтаж памятников до 15 ноября.

Как сообщалось, в четверг депутаты Даугавпилсской думы решили не выделять средства на демонтаж в городе памятников, посвященных советской армии.

Рассматривая вопрос о выполнении требований закона о демонтаже советских памятников, принятого Сеймом 16 июня, члены думы решили не поддерживать выделение 57 387 евро на демонтаж двух объектов - мемориального комплекса воинам советской армии в бывшем сквере Славы и памятника воинам 360-й стрелковой дивизии на ул. 18 ноября. По заключению финансового отдела самоуправления, в бюджете не предусмотрены средства в размере 57 387 евро на проведение демонтажных работ.