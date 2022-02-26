Важная информация для беженцев из Украины, которые едут в Латвию

Латвия обеспечит гражданам Украины место проживания, продовольствие и другую помощь, сообщает латвийское Министерство иностранных дел (МИД).

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Для того, чтобы граждане Украины могли жить и работать в Латвии, им будут выдавать долгосрочные визы с правом работы в Латвии.

Для въезда в Латвию от граждан Украины не будут требовать действующего ковид-сертификата и отрицательного теста на Covid-19.

Если при въезде в Латвию гражданам Украины потребуется медицинская помощь, об этом следует сообщить на границе или позвонить по телефону 113.

Визы будут выдавать тем, у кого есть проездные документы. Если таковых нет, личность поможет идентифицировать в сотрудничеством с компетентными органами Украины.

Тем гражданам Украины, у которых нет места для проживания в Латвии, надо сообщить об этом должностному лицу на границе, помощь будет предоставлена.

Вопросы о выдаче долгосрочной визы можно задать по телефону +371 67209400 (понедельник-четверг с 8:30 до 16:00, пятница с 9:00 до 15:00.