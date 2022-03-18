За две недели войны в Украине почти три с половиной тысячи жителей Латвии выразили желание предоставить жилье беженцам. Многие при реальном запросе отказались — признались, что недооценили свои возможности. Клинический психолог Эвита Лаздыня, которая работает с украинскими беженцами, рассказала, с чем надо считаться, если вы решились на благородный поступок — дать кров семье беженцев и помочь ей интегрироваться в новую жизнь.

Портал Delfi собрал подробную информацию о том, как Латвия помогает в приеме и размещении бегущих от войны в Украине женщин, детей и пожилых людей.

Клинический психолог кризисного центра Skalbes Эвита Лаздыня работает в Центре приема беженцев, оказывая поддержку потерявшим свой дом семьям. В интервью Delfi она подробно рассказала, как психологически подготовиться к приему в своем доме бежавшую от войны семью и оценить свои возможности и ресурсы.

Как понять, готов ли ты принять у себя семью беженцев?

Очень важно отделить "я хочу" от "я могу". Желание — это супер, но могу ли я на самом деле? Надо понимать, что это не просто сосед зашел в гости — в доме поселится чужой человек, который очень тяжело травмирован. Возможны разные проявления. Одни могут быть очень испуганы — требуется время, чтобы установить отношения. Возможны проявления агрессии…

Что обсудить заранее с членами своей семьи, детьми?

- Важно изначально договориться со всеми членами семьи, чтобы не один человек за всех все решил и поставил остальных перед фактом. Детям надо объяснить ситуацию на понятном для их возраста языке. Рассказать, что у нас будет жить еще одна семья или ребенок, что они пережили тяжелую ситуацию. Очень помогает такой же прием, как при подготовки старшего ребенка к рождению малыша — вместе приближаться к этому событию: вместе прибрать и оборудовать комнату, вместе сходить и купить игрушки.

Как оценить свои психологические ресурсы: способен ли я жить с чужим человеком (семьей) три месяца и помогать ему начать новую жизнь?