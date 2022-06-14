"Важно помнить об этом". Кариньш подчеркнул необходимость дискуссий об укреплении восточного фланга НАТО

Важно постоянно говорить, объяснять и напоминать о необходимости укрепления обороноспособности восточного фланга НАТО, включая страны Балтии и Латвию, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на Латвийском радио, комментируя свои последние встречи с должностными лицами стран НАТО.

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В понедельник, 13 июня, Кариньш встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде, чтобы обсудить усиление присутствия НАТО в странах Балтии, а сегодня в Гааге он обсудит ту же тему с генеральным секретарем НАТО и несколькими лидерами альянса в контексте предстоящего саммита НАТО.

По словам Кариньша, важно, чтобы у коллег было одинаковое понимание необходимости укрепления безопасности в Балтийском регионе, а этого можно добиться только путем переговоров, постоянных разъяснений и напоминаний.

"Прежде всего, мы должны помнить, что безопасность стран Балтии и Латвии больше всего интересует нас самих, и ничего не происходит само по себе. Все, что происходило до сих пор, — это результат долгой работы многих людей", — сказал премьер.

Отвечая на вопрос, в чем заключаются эти достижения и какими еще они должны быть, премьер-министр отметил недавние решения об усилении обороноспособности Балтийского региона значительно большим присутствием сил НАТО. Кроме того, это должно быть в планах НАТО в целом, а не только результатом конкретных двусторонних переговоров, добавил глава правительства.

"До сих пор нам все удавалось, так как и те, кто находится в Латвии уже пять лет, увеличили свое присутствие, и Дания уже прислала дополнительный батальон, а недавно Испания решила дополнить наши возможности противовоздушной обороной", — сказал Кариньш, напоминая, что следующие важные решения ожидаются на саммите НАТО в Мадриде после Лиго.