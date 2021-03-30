Важно знать: в каких случаях семья не может получить пособие в 500 евро за ребенка
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В марте Латвия выплатила семьям единоразовое пособие в размере 500 евро за каждого ребенка, а в апреле ожидается выплата 200 евро получателям пенсии по возрасту и инвалидности, потере кормильца, а также пособия соцобеспечения или особого ухода. Но, как предупреждает Министерство благосостояния, в отдельных случаях возможны ситуации, когда за ребенка выплачено 500 евро, но при этом он также является получателем пенсии по потере кормильца.

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В таких случаях ребенок не получит дополнительные 200 евро, отметили Delfi в ведомстве. Дополнительная поддержка со стороны государства ограничится уже выплаченными 500 евро. Если же несовершеннолетний как получатель пенсии по потере кормильца уже получил пособие размере в 200 евро, государство выплатит семье пособие за ребенка, но в неполном размере — 300 евро вместо 500.

Если ребенок является получателем пособия по особому уходу, то, несмотря на уже полученные 500 евро, ему перечислят еще 200 евро.

Если ребенку, которому назначен особый уход, полагается пенсия по потере кормильца, то семья не получит пособие в 500 евро. Вместо этого ребенку полагается двойное пособие по пенсии — 400 евро (200х2).

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