Вблизи Сигулды продолжается тушение лесных пожаров
Foto: F64

Продолжается ликвидация лесных пожаров, которые в пятницу возникли вблизи Сигулды, сообщает LETA. Пожары ограничены, их общая площадь составляет около 20 гектаров.

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Сейчас пожарные, Государственная лесная служба и Латвийские государственные леса тушат два пожара, сообщила представитель службы Винета Вилцане. Кроме того, к тушению подключены железнодорожные цистерны с водой.

Как уже сообщалось, в пятницу около Инчукалнса и недалеко от Сигулды загорелась сухая трава. Пожарные получили в сумме четыре вызова. Это привело к отмене и задержке поездов, едущих в направлении Сигулды.

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