ВC США подарили Латвии 176 кроватей для украинских беженцев

Посол США в Латвии Джон Карвайл подарил правительству Латвии 176 односпальных кроватей с матрасами, которые будут использованы для обеспечения временным жильем украинских беженцев в Латвии.

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Подарок от имени правительства Латвии получил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы генерал Интарс Зитанс, сообщает пресс-служба посольства США в Риге.

Проект реализован Управлением оборонного сотрудничества посольства США в сотрудничестве с Латвийской государственной пожарно-спасательной службой (VUGD), которая играет координирующую роль в предоставлении государственной поддержки украинским беженцам в Латвии.

Финансирование в размере 27 000 долларов предоставлено Программой гражданского сотрудничества Европейского командования вооруженных сил США. Койки выделены девяти латвийским самоуправлениям для размещения украинских беженцев – Лиепае, Салдусу, Алуксне, Бауске, Талси, Огре, Валке, Кекаве и Цесису.

С 2007 года Управление оборонного сотрудничества посольства США реализовало более 50 проектов Программы гражданского сотрудничества на сумму 11,5 млн долларов, в сотрудничестве с VUGD, Службой неотложной медицинской помощи, самоуправлениями, школами, пансионатами и детскими домами .