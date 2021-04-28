Вчера привито 5773 человека, впервые в Латвии использована вакцина Johnson&Johnson

Вчера в Латвии были использованы первые 15 доз вакцины Johnson & Johnson, от Covid-19 привито 5773 человека, в том числе 3831 человек получил первую дозу, 1942 — вторую, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Среднее ежедневное количество прививок на этой неделе пока составляет 4700, на прошлой неделе — около 6500.

Вчера первую прививку от Covid-19 получили в основном пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, педагоги и работники оперативных служб.

Для первой прививки в большинстве случаев использовалась вакцина Pfizer (57%), для второй дозы — AstraZeneca (58%).

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 получили около 12% населения Латвии, обе прививки — 2,2%.