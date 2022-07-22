Вчера выявлено 1250 новых случаев заболевания Covid-19

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1250 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 3788 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 33%.

Среди заболевших 531 человек не вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 719 пациентов был привит от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 684,4 случая на 100 тысяч населения.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 852 683 человек.