Вчера выявлено 1250 новых случаев заболевания Covid-19

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1250 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
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В целом проведено 3788 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 33%.
Среди заболевших 531 человек не вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 719 пациентов был привит от Covid-19.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 684,4 случая на 100 тысяч населения.
С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 852 683 человек.
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