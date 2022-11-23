VDD: Россия активизирует усилия по получению разведданных о НАТО и членах альянса, включая Латвию

Введенные в Латвии для усиления безопасности меры повлияли на возможности реализации разведывательной деятельности российскими спецслужбами, однако Россия активизирует свои усилия по получению разведывательной информации как о Латвии, так и в целом о НАТО и других странах альянса, заявила Служба государственной безопасности (VDD).

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Введенные для граждан России ограничения на въезд и усиление проверок, проводимых СГБ в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной на восточной границе Латвии, ограничили возможности для въезда в страну нелояльных государству лиц, которые могут быть вовлечены в процесс получения разведывательной информации.

В то же время угроза интересам национальной безопасности Латвии со стороны российских спецслужб остается стабильно высокой.

Россия долгое время считает НАТО своим стратегическим противником, поэтому проявляет повышенный интерес к получению информации о деятельности, планах и военном обеспечении альянса. По оценке VDD, в нынешних условиях Россия активизирует усилия по получению разведывательной информации о членах НАТО и альянса, включая Латвию.

Интересы российских спецслужб в Латвии включают процесс принятия политических решений, участие Латвии в принятии решений по НАТО и Европейскому союзу, внешнюю политику и политику безопасности Латвии, внутреннюю политику и социально-экономическую ситуацию, в том числе потенциал дестабилизации общества, информацию о ситуации в регионах и стратегически важных отраслях, таких как энергетика и транзит, отмечает VDD.

Кроме того, российские спецслужбы интересуются кадровым, материально-техническим обеспечением и мощностью структурных подразделений Национальных вооруженных сил, органов государственной безопасности и правоохранительных органов.

Как свидетельствуют уголовные дела, возбужденные VDD в последние годы за шпионаж в пользу России, в интересы российских спецслужб в Латвии и впредь будет входить стратегически важная информация о критической инфраструктуре страны.

В ходе полномасштабной войны России против Украины Кремль потерял несколько сотен шпионов за границей, заявил в середине ноября генеральный директор британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум.

С начала войны шпионской сети России за рубежом был нанесен самый тяжелый удар в новейшей истории, подчеркнул глава MI5, предупредив, что Великобритания должна быть готова к российской агрессии еще на протяжении нескольких лет.