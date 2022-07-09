VDD: Россия и Беларусь заинтересованы в вербовке муниципальных чиновников из приграничных районов Латвии

Спецслужбы России и Беларуси особенно заинтересованы в вербовке чиновников тех латвийских самоуправлений, которые расположены вблизи восточной границы и где дислоцируются силы стран-союзников в рамках расширенного присутствия НАТО, сообщили агентству LETA в Службе государственной безопасности (VDD).

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Россию и Беларусь объединяет видение НАТО в качестве своего стратегического противника, поэтому спецслужбы этих стран сотрудничают друг с другом в получении разведданых о членах альянса.

Российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных чиновников, в распоряжении которых есть содержащая гостайну информация или другие данные, доступные для ограниченного круга лиц, указали в VDD.

Согласно анализу VDD, в интересы спецслужб России и Беларуси на данный момент входят ответные меры в отношении реакции Латвии и ее союзников на вторжение РФ в Украину, в том числе наращивание военного потенциала на внешней границе НАТО.

Также спецслужбы упомянутых государств заинтересованы в любых сведениях о приграничных регионах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания ситуации в более широкий военный конфликт.

Кроме того, спецслужбы России и Беларуси особенно заинтересованы в вербовке чиновников из латвийских самоуправлений, которые расположены вблизи восточной границы страны и где дислоцированы силы союзных стран.

Однако VDD не стала подробно комментировать участие мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша в праздновании Дня независимости Беларуси, которое состоялось в ресторане гостиницы Latgola.

"По оценке VDD, в нынешней геополитической ситуации участие латвийских государственных и муниципальных должностных лиц в мероприятиях, организованных государством-агрессором Россией или ее ближайшим союзником Беларусью не соответствует интересам национальной безопасности Латвии. Такое поведение противоречит осуждающей позиции латвийского государства в отношении преступлений, совершенных Россией против Украины и ее народа, и не способствует сплочению общества Латвии в этих сложных условиях", — заявили в службе.