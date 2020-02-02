Вдоль автодороги Иманта - Бабите построят велодорогу

Latvijas valsts ceļi (LVC) планирует за 585 000 евро построить пешеходно-велосипедную дорожку вдоль автодороги Иманта-Бабите (V20), сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

Протяженность дорожки составит 2,3 километра.

В LVC сообщили, что дорожка начнется практически от перекрестка улицы Слокас с проспектом Курземес. Минсообщения обещало построить ее, реагируя на просьбу жителей Бабите соединить дорожкой поселок с микрорайоном Иманта.

Планируется, что дорожка будет проложена за 100 дней после заключения договора с подрядчиком.