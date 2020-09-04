Вечеринки, библиотеки, учеба вместе. Министр рассказала, почему студенты - больший риск Covid-19, чем школьники

Проведены исследования, которые свидетельствуют о том, что посещение школ не приводит к столь высоким рискам распространения Covid-19, как студенческая жизнь, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр здравоохранения Илзе Винькеле, отвечая на вопрос, не ожидается ли резкого роста заболеваемости с началом нового учебного года.

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Министр отметила, что школьникам и родителям нужно считаться с различными ограничениями и неудобствами.

Однако есть исследования, которые показывают, что посещение школ не так сильно повышает показатели инфицирования. Более высок риск среди студентов, которые посещают вечеринки, вместе ходят в библиотеки и учатся, поэтому министр призывает учащихся вузов с началом нового академического года соблюдать осторожность.

Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис ранее предупредил, что с началом учебного года актуализировался следующий большой фактор риска Covid-19 - высшие учебные заведения.

Он отметил, что веселая студенческая жизнь оказалась существенной причиной трансмиссии вируса во многих странах. Риск распространения Covid-19 в вузах выше, чем в обычных школах, поэтому эксперт надеется, что университеты будут по возможности продолжать дистанционное обучение.

По словам Думписа, даже если в вузах все требования предосторожности соблюдаются, контролировать то, что происходит за их пределами, невозможно. Он привел в пример случай из США, где в одном вузе за две недели заразились 1043 человека. "Нам это не грозит, но это характеризует масштаб риска", - сказал специалист.