Вечером начнется сильный дождь, ночью продолжит лить

В среду после обеда во многих местах в Курземе и в Земгале начнет лить, местами также возможна гроза. Вечером и в ночь на четверг сильные дожди ожидаются и в остальных частях страны, прогнозируют синоптики.

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Небо затянет тучами, прояснится только на востоке страны. Умеренный юго-восточный ветер перейдет в южный и юго-западный, местами он будет дуть порывами. Температура воздуха опустится до +9..+13 градусов.

Четверг также будет частично облачным, во многих регионах пройдут кратковременные дожди, а в стороне Вентспилса дожди будут затяжными. Порывы юго-западного ветра увеличатся до 13-18 метров в секунду, максимальная температура воздуха — от +12 в Курземе до +19 в Латгале.

В Риге в среду вечером также ожидается сильный дождь. В четверг дождь будет идти время от времени, из-за туч иногда будет выходить солнце. Порывы южного, юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +11 градусов ночью и до +16 днем.