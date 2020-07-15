Вечером улица Тербатас на месяц закрывается для транспорта

С 15 июля по 16 августа будет закрыта для движения транспорта улица Тербатас в Риге, которая превратится в пешеходную и торговую территорию, а также место проведения культурных мероприятий.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Движение транспорта будет закрыто с 21.45 15 июля на участках ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Матиса и от ул. Матиса до въезда на Видземский рынок. Исключение составит оперативный транспорт и транспорт для доставки товаров. Улица будет передана в распоряжение пешеходов и открыта для торговли 17 июля.

На улице Тербатас будут оборудованы зеленые зоны, расширены террасы заведений общественного питания, по выходным будет проходить культурно-развлекательная программа.