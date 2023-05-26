Вечером в пятницу будет закрыто на одну ночь движение по мосту Рижской ГЭС

В пятницу, 26 мая, с 20.00 и до 8.00 субботы, 27 мая, будет закрыто движение транспортных средств по мосту Рижской ГЭС на участке от Саласпилсского до Даугмальского поворотного круга, сообщили агентству LETA в АО Latvenergo.

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Движение будет закрыто в связи с реконструкцией бетонного покрытия между трансформаторами Рижской ГЭС и демонтажем трансформатора 330/13,8 киловатт (кВ).

Для передвижения участников дорожного движения призывают использовать Южный мост или мост Кегумской ГЭС.

В то же время жителям островов Доле и Зирню будет обеспечена возможность вернуться домой, согласовывая передвижение с регулировщиками дорожного движения.

Жители острова Доле могут попасть домой с левого берега окружности Даугавы (из Кекавы, со стороны Даугмале), сообщив об этом регулировщику (на кругу). С свою очередь, жители острова Зирню будут иметь доступ к дороге с круга правого берега Даугавы.

Оператор работ по реконструкции SIA Latvijas energoceltnieks согласовал ограничения и изменения движения с Latvijas valsts ceļi, а также обеспечит функционирование запланированной схемы ограничения движения и размещение предупредительных знаков.

В то же время Latvenergo сообщает, что в ходе реализации проекта "Замена основного оборудования Рижской ГЭС" с 27 мая по 31 октября будет сужена проезжая часть — останется по одной трехметровой полосе в каждом направлении. Также на мосту Рижской ГЭС вводится ограничение скорости до 30 километров в час.