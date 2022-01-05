Вечером в среду краткосрочно не будет доступен сайт covid19sertifikats.lv
Foto: LETA

Национальная служба здоровья сообщает, что по техническим причинам сегодня с 19.00 до 21.00 не будет доступен сайт цифровых сертификатов Covid-19 — covid19sertifikats.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Служба просит запланировать использование сайта на время до или после запланированного технического перерыва. А также приносит извинения за доставленные неудобства.

На сайте covid19sertifikats.lv есть возможность посмотеть полученные цифровые сертификаты. На домашней страницы доступны три вида сертификатов — о вакцинации от Covid-19, о результатах лабороторных анализов на Covid-19 и о перенесенном заболевании Covid-19.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола