Вечером в среду краткосрочно не будет доступен сайт covid19sertifikats.lv

Национальная служба здоровья сообщает, что по техническим причинам сегодня с 19.00 до 21.00 не будет доступен сайт цифровых сертификатов Covid-19 — covid19sertifikats.lv.

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Служба просит запланировать использование сайта на время до или после запланированного технического перерыва. А также приносит извинения за доставленные неудобства.

На сайте covid19sertifikats.lv есть возможность посмотеть полученные цифровые сертификаты. На домашней страницы доступны три вида сертификатов — о вакцинации от Covid-19, о результатах лабороторных анализов на Covid-19 и о перенесенном заболевании Covid-19.