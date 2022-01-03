Вечером затруднено движение на дорогах в Видземе и Латгале

В понедельник вечером из-за обледенения затруднено движения на главных и региональных дорогах в Видземе и Латгале, сообщили в ГАО Latvijas valsts ceļi.

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Осложнено движение на Видземском шоссе (А2) - на участке от Лигатне до Виреши, на Валмиерском шоссе (А3) - на участке от Стренчи до Валки, на Даугавпилсском шоссе (А6) - на участке от Извалты до Патерниеки.

Также затруднено движение в окрестностях Риги, Цесиса, Гулбене, Краславы, Огре и Валки.

Дороги обрабатывают специальными реагентами. Работает 16 единиц спецтехники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs. Водителей призывают быть внимательными, особенно на дорогах местного значения, и выбирать соответствующую погодным условиям скорость. По прогнозам метеорологов, оттепель продолжится до середины недели, потом похолодает.