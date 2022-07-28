Вецрига: жителям нужно будет просить разрешение у самоуправления на установку солнечных панелей

Размещение солнечных панелей в историческом центре Риги и в его охраняемой зоне, а также на фасадах и крышах домов на остальной территории города, которые выходят на улицу, необходимо согласовывать с самоуправлением, сообщили агентству LETA в Коммуникационном управлении Рижской думы.

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В этих случаях размещение батарей следует согласовать с Департаментом городского развития, но, если здание является памятником культуры или находится на территории памятника, тогда согласование необходимо провести и с Управлением национальным культурным наследием.

Солнечные панели можно размещать на уличном фасаде здания или на крыше в случае, если используются архитектонические приемы, соблюдается архитектурный стиль здания, а решения не портят вид строения.

В свою очередь, для размещения солнечных панелей за пределами исторического центра Риги и его охраняемой зоны на фасаде/крыше, которая не выходит на открытое общественное пространство, а также, например, на земле, не нужно согласовывать процедуру с Департаментом городского развития.

Если необходимо провести строительные работы, например, по укреплению несущих конструкций, прокладке новых инженерных сетей, то строительный регламент применяется в зависимости от планируемых строительных работ.

Для установки солнечных панелей, независимо от количества и мощности, на местности не требуется проектной документации, но работы, связанные с устройством наружной инженерной сети, необходимой для работы этих панелей, будут считаться строительными работами.

Учитывая, что безопасность здания является обязанностью собственника здания, перед размещением оборудования владельцу дома необходимо провести его техническое обследование для выяснения несущей способности конструкций.

Рижская дума заявляет, что в любом случае при установке солнечных панелей или другого оборудования на фасадах или крышах зданий необходимо соблюдать требования планирования территории самоуправления, локального планирования или детального планирования.