Ведется сбор подписей за предоставление отцовского отпуска за каждого одновременно родившегося ребенка
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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за предоставление отцовского отпуска продолжительностью десять рабочих дней за каждого одновременно родившегося ребенка.

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Как полагает представитель инициативы Кристапс Лущенокс, в случаях, когда одновременно рождаются двое и более детей, необходимо предоставлять отпуск на каждого ребенка.

"Присутствие и безраздельное внимание отца важно и в самом начале жизни новорожденного", — считает автор идеи. Сейчас оплачиваемый государством дополнительный десятидневный отпуск по отцовству можно получить по согласованию с работодателем.

По мнению Лущенокса, это был бы еще один шаг к улучшению демографии. Молодые отцы смогут проводить больше времени со своими новорожденными детьми и помогать матерям заботиться о малышах в первые шесть месяцев их жизни.

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