Ведется сбор подписей за предоставление отцовского отпуска за каждого одновременно родившегося ребенка

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за предоставление отцовского отпуска продолжительностью десять рабочих дней за каждого одновременно родившегося ребенка.

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Как полагает представитель инициативы Кристапс Лущенокс, в случаях, когда одновременно рождаются двое и более детей, необходимо предоставлять отпуск на каждого ребенка.

"Присутствие и безраздельное внимание отца важно и в самом начале жизни новорожденного", — считает автор идеи. Сейчас оплачиваемый государством дополнительный десятидневный отпуск по отцовству можно получить по согласованию с работодателем.

По мнению Лущенокса, это был бы еще один шаг к улучшению демографии. Молодые отцы смогут проводить больше времени со своими новорожденными детьми и помогать матерям заботиться о малышах в первые шесть месяцев их жизни.