Ведется сбор подписей за снижение барьера прохождения в Сейм с 5% до 3%

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за снижение порога для прохождения партий в Сейм с 5% до 3%.

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В качестве представителя инициативы указан Сергей Гревцев. Он поясняет, что на выборах в 14-й Сейм примерно 28% избирателей проголосовали за те партии, которые не прошли в парламент, потому что не преодолели 5-процентный барьер.

Он считает, что если бы барьер был установлен в 3%, то в Сейм могли бы пройти еще шесть партий, которые в сумме получили примерно 20% голосов граждан Латвии. "Непонятно, почему граждане, голосующие за основные партии, имеют право на представительство в парламенте, а остальные — десятки и сотни тысяч человек — лишены этого права из-за одной статьи закона", — пишет автор инициативы.

Поэтому он призывает внести изменения в статью 38 закона о выборах в Сейм. По мнению Гревцева, таким образом можно будет получить парламент, более полно представляющий граждан Латвии, что, в свою очередь, уменьшит распространенное в обществе чувство отчуждения от государственной власти.