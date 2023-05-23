Ведется сбор подписей за то, чтобы государство прекратило содержать экс-президентов

На портале общественных инициатив Manabalss.lv ведется сбор подписей за прекращение содержания бывших президентов за государственные средства.

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В качестве представителя инициативы указан Вадим Кислов. Он подчеркивает, что в то время, когда в Латвии не хватает финансовых ресурсов почти во всех сферах, необходимо подумать о более рациональном и взвешенном отношении к социальным и другим гарантиям бывших президентов государства.

По истечении полномочий нужны разумные и четкие социальные гарантии, а вот квартира, машина, секретарь и т. д. на всю оставшуюся жизнь — это несоразмерно, считает Кислов.

По его мнению, бывшим президентам можно дать право использовать Рижский замок в представительских целях, но предоставлять квартиру нецелесообразно. В инициативе подчеркивается, что есть немало стран, где такие расходы не возлагаются на общество, но это не мешает президентам этих стран достойно выполнять свои обязанности,

По мнению Кислова, это позволило бы как сэкономить деньги, так и сделать общество более сплоченным, в котором нет "сверхобеспеченных людей с гарантированным роскошным образом жизни только потому, что они несколько лет занимали важные должности".