Ведомство ООН по делам беженцев обеспокоено действиями Латвии на границе с Беларусью

"Мы очень обеспокоены сообщениями о вытеснении [обратно через границу] и насилии, применяемых против лиц, пытающихся пересечь границу, и призываем все заинтересованные стороны уважать основные гуманитарные принципы, придерживаться международного и европейского права, и воздерживаться от насилия", — заявила Rus.Lsm.lv Элизабет Хаслунд, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в регионе Северных стран и Балтии.

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"В распоряжении УВКБ ООН нет информации из первых рук об инцидентах [выталкивания и применения насилия], о которых сообщалось, поэтому мы не можем напрямую комментировать эти сообщения. Мы работаем над получением и подтверждением фактов на местах", — добавила она.

УВКБ внимательно следит за ситуацией и развитием событий в Латвии, подчеркнула Хаслунд. Представитель организации в странах Северной Европы и Балтии только что завершил однодневный визит в Латвию для срочных консультаций с латвийскими властями. Он встретился с представителями правительства, чтобы получить информацию об их оценке ситуации на латвийско-белорусской границе и мерах, принятых для реагирования на эту ситуацию, сообщила Rus.LSM.lv Хаслунд.

"УВКБ ООН обеспокоено тем, что принятые меры могут полностью исключить для лиц, нуждающихся в защите, возможность обращаться за убежищем в регионах, где действует чрезвычайное положение (режим чрезвычайной ситуации — Rus.Lsm.lv)", — сообщила представитель ведомства.

Она особо подчеркнула, что возможность искать убежища - это фундаментальное право человека.

Как уже сообщали Delfi, Латвия, приняв жесткое решение не впускать в страну нелегальных мигрантов — фактически выставлять их обратно в Беларусь, а также не давать им возможности подать прошения о предоставлении статуса беженца — рискует войти в противоречие с Европейской конвенцией по правам человека. На это ранее указали юристы и политики.