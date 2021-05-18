Ведущие программ и их участники смогут не надевать маски во время эфира

Ведущие программ средств массовой информации и их участники смогут не надевать защитные маски во время передач, постановило правительство.

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Участники могут также не использовать маску, если в течение последних 72 часов до программы получили отрицательный результат теста на Covid-19.

При этом тест на Covid-19 не нужен лицам, которые могут документально подтвердить, что они переболели Covid-19 и больше не представляют риска заражения для других (есть антитела), либо завершили полный курс вакцинации от Covid-19.

Ведущий или участник программы может добровольно использовать защитную маску. В студии, где снимается программа, не должно находиться больше 20 человек, не считая технического персонала. Если возможно обеспечить 10 квадратных метров на человека, тогда участников может быть больше. Между участниками программы по возможности должно быть обеспечено расстояние в два метра.

Если во время программы не используются защитные маски, зрители в ходе программы могут быть проинформированы, что у всех участников передачи отрицательные тесты на Covid-19 либо они привиты от Covid-19.

До и после программы ее участникам по-прежнему необходимо носить маски.

Если длительность интервью в программе менее 15 минут, ведущий и интервьюируемый по-прежнему могут не использовать маски.

Кроме того, Министерство юстиции сообщает, что маски могут не использоваться в случаях, когда готовится или проводится прямая или записанная трансляция культурного или религиозного события, обеспечивается дистанционное обучение или создание аудиовизуальной продукции, если это необходимо для полноценного выступления, выполнения служебных обязанностей и получено разрешение правообладателя.