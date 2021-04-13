Вейде: многие семейные врачи на этой неделе получили только по 10 доз вакцины от Covid-19

Многим практикам семейных врачей, которые проводят вакцинацию от Covid-19, на этой неделе доставлен всего один флакон вакцины на десять доз, сообщила на заседании правительства президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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Например, в ее практике в настоящее время вакцин ждут 60 пациентов, которые готовы привиться.

Вчера в Латвию была доставлена очередная партия вакцины Pfizer/BioNTech, но семейным врачам ее не дают, так как не приведена в порядок документация. "Мы еще в прошлую среду говорили об этом с чиновниками Минздрава, но в течение недели решение не найдено", — сказала Вейде.

Как сообщалось, в настоящее время в Латвии имеется 48 917 неиспользованных доз вакцин от Сovid-19, а еще 21 918 доз зарезервированы для второй прививки.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня на заседании правительства выразил недовольство медленными темпами вакцинации от Covid-19 и указал, что ответственность за результаты несет министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Во время обсуждения вакцинации от Covid-19 Кариньш заявил, что не в состоянии скрыть свое возмущение. Он отметил, что уже давно говорится о начале массовой вакцинации, которая первоначально была запланирована на начало апреля, а теперь прогнозируется, что она может начаться в конце апреля или начале мая. Также премьер выразил недовольство тем, что используется меньше вакцин, чем имеется в наличии.

Если Минздрав не справляется с процессом вакцинации, его придется перенять Кабинету министров, заявил премьер.

"Ответственность Минздрава состоит не в том, чтобы доставить вакцины с центрального склада, а сделать так, чтобы вакцину вкололи в плечо", — сказал Кариньш.

Он предложил Минздраву обращать меньше внимания на формальности и обеспечить, чтобы вакцины были доставлены туда, где люди готовы прививаться.

"Я уже вторую и третью неделю слышу, что вот-вот будет, но ничего не происходит. Это необходимо менять. Если нужно сменить тех, кто доставляет вакцины, это нужно сделать. Если нужно сменить людей, которые это организуют, будем менять. Даниэль, должны быть решения. Такой темп недопустим", — заявил премьер, обращаясь к министру здравоохранения.

По его мнению, сейчас хромает распространение вакцин, а также неверна идея о равномерном их использовании. "Если кто-то готов сделать прививку, а кто-то готов прививать, мы должны свести их вместе. А сейчас результат отсутствует", — подчеркнул он.

В качестве примера, как ускорить вакцинацию, Кариньш привел Германию, где весь процесс передан только крупным центрам вакцинации. "У нас фантастическая инфраструктура — крупные и небольшие центры по всей Латвии, и Минздрав должен их контролировать. А если не контролирует, то пора начать это делать", — заявил премьер.