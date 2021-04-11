Вейде: нужно продолжать в приоритетном порядке вакцинировать группы риска
Foto: DELFI

Учитывая, что в настоящее время Латвии доступно ограниченное количество вакцин против "Covid-19", вакцинация людей из групп риска по-прежнему является приоритетом, и только после этого можно вакцинировать остальное население, заявила агентству LETA председатель Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На вопрос о том, были ли случаи, когда молодые люди просили врачей найти способ вакцинировать их раньше, чем запланировано, Вейде ответила утвердительно.

Она думает, что все желающие смогут начать прививаться когда вакцин будет достаточно.

На вопрос о том, предусмотрены ли какие-либо санкции за обход установленной системы, Вейде ответила, что у нее нет такой информации. Она пояснила, что в тех случаях, когда человек не приходит прививаться, вакцину можно отдать следующему человеку из приоритетной группы, но тогда необходимо написать обоснование.

"Это очень строго установлено для семейных врачей, поэтому они вряд ли позволяют себе вакцинацию "вне очереди"", - сказала глава ассоциации.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

11

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США