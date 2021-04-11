Вейде: нужно продолжать в приоритетном порядке вакцинировать группы риска

Учитывая, что в настоящее время Латвии доступно ограниченное количество вакцин против "Covid-19", вакцинация людей из групп риска по-прежнему является приоритетом, и только после этого можно вакцинировать остальное население, заявила агентству LETA председатель Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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На вопрос о том, были ли случаи, когда молодые люди просили врачей найти способ вакцинировать их раньше, чем запланировано, Вейде ответила утвердительно.

Она думает, что все желающие смогут начать прививаться когда вакцин будет достаточно.

На вопрос о том, предусмотрены ли какие-либо санкции за обход установленной системы, Вейде ответила, что у нее нет такой информации. Она пояснила, что в тех случаях, когда человек не приходит прививаться, вакцину можно отдать следующему человеку из приоритетной группы, но тогда необходимо написать обоснование.

"Это очень строго установлено для семейных врачей, поэтому они вряд ли позволяют себе вакцинацию "вне очереди"", - сказала глава ассоциации.