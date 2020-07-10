Великобритания исключена из списка стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию

С ростом заболеваемости Covid-19 теперь самоизоляцию нужно соблюдать также при возвращении из Хорватии и Сан-Марино или транзитом через эти страны, но больше не нужно соблюдать по возвращении из Великобритании и Монако, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Также самоизоляцию, как и раньше, нужно соблюдать приехавшим из Швеции, Люксембурга, Португалии, Румынии, Болгарии, Чехии, Сербии, Черногории и других третьих стран, включая Россию и Белоруссию. По сравнению с предыдущей неделей к этому списку добавились Хорватия и Сан-Марино.

В Латвии заболеваемость составляет 2,3 на 100 000 жителей, в Швеции -103,4, в Люксембурге — 90,7, в Португалии — 47,7.

Самоизоляцию нужно соблюдать приехавшим из стран, где двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 превышает 16 на 100 000 жителей.