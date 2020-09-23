Велодорога, деревья и стоянки. Реконструированная улица Спорта станет эталоном проектирования

Улица Спорта станет улицей старта для изменений в столице. Так говорят в Департаменте сообщения Рижской думы. В Риге после реконструкции открылась улица Спорта, уникальная в своем роде. В разработке проекта активное участие принимали общественные организации, сообщает Русское вещание LTV7.

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"Одно из важных изменений — перекресток улицы Спорта и Гростонас, он выделяется, поднят над уровнем. Тем самым обеспечивает безопасность и велосипедистов, и пешеходов. Что дает этот поднятый перекресток? Машины притормаживают перед ним. И скорость движения по этой улице снижается", — говорит глава департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах.

Улица Спорта стала первой односторонней улицей с двумя велополосами. При этом есть тут и автопарковка. Что еще важно и продумано — открывая дверь, даже при сильном желании не получится сбить велосипедиста. Для этого здесь есть еще одна полоса. Председатель правления объединения Pilsēta cilvēkiem Марис Ионов сказал, что у улицы есть еще пара недочетов, которые предстоит исправить, зато это первый проект, где столица так плотно сотрудничала с общественными организациями.

Помимо велополос, на улице также обновили покрытие, посадили 18 деревьев. Разрешенная скорость движения теперь 30 километров в час. Обошлись эти изменения столице почти в 540 тысяч евро. На очереди — улица Бруниниеку, которая будет построена на базе проекта улицы Спорта.