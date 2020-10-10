Велодорожка от Южного моста до улицы Кенгарага обойдется в 198 800 евро

До конца октября планируется завершить этап строительства велодорожки "Центр-Дарзини", а именно от Южного моста до улицы Кенгарага, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Этот участок соединит улицу Кенгарага и улицу Краста. В настоящее время на объекте ведутся работы по созданию верхнего слоя из доломитового щебня, строительство освещения и озеленение. С 14 октября планируется начать укладку асфальтового покрытия. Велосипедисты смогут ездить по новой велодорожке с конца октября.

Общая длина участка велодорожки "Центр-Кенгарагс-Румбула-Дарзини" от Южного моста до улицы Кенгарага составляет примерно 300 метров. Расходы на строительство составляют 198,8 тыс. евро.

Рижская Восточная исполнительная дирекция разработала строительный проект объединенной пешеходной и велодорожки на участке от улицы Кенгарага до улицы Каниера. В августе 2019 года было выдано разрешение на строительство этого участка с условием, что строительство надо начать до августа 2021 года. К сожалению, в бюджете этого года средства на продолжение проекта не выделены.

Для продолжения велодорожки на участке от Румбулы до Дарзини в настоящее время проводятся топографические измерения, разрабатывается проект строительства трассы велодорожки, который является основанием для отчуждения части земельной собственности других лиц, через которую будет проходить трасса велодорожки.

Департамент собственности ведет работы по отчуждению собственности.

Маршрут велодорожки "Центр-Дарзини" пройдет вдоль набережной Даугавы от Вантового моста, вдоль набережной 11 Ноября и улицы Краста, свяжет полуостров Звиргзду и полуостров Грапью и далее через Кенгарагс и Румбулу до Дарзини. Общая длина велодорожки составит примерно 17 километров.