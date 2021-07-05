"Велоэксперимент" на улице Чака провалился? Большинство жителей хочет убрать временные велополосы

51% жителей центра Риги (районов Авоты, Гризинькалнс и Пурвциемс) недовольны тем, что на улице Чака появились временные велополосы. С идеей превратить улицу Чака в одностороннюю не согласны 59% опрошенных. 5 июля с результатами опроса ознакомится Комитет по делам сообщения и транспорта Рижской думы.

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В июне Центр изучения общественного мнения SKDS опросил более 500 жителей районов, находящихся в окрестностях улицы Чака, а также более 200 предпринимателей, работающих в тех же районах (Центр, Авоты, Гризинькалнс, Пурвциемс).

Велополосы не вдохновили

51% жителей недовольны или скорее недовольны тем, что на улице Чака появились велополосы. Около 35% в целом решение создать велополосы поддерживают. Большинство опрошенных — 54% — считают, что по итогам эксперимента должны быть с улицы Чака убраны обязательно или скорее убраны. Более трети респондентов (37%) полагают, что велополосы должны остаться. Среди велооптимистов — молодежь, сами велосипедисты, те, кто ездят на электросамокатах, жители центра, Авоты и Гризинькалнса. Среди велоскептиков — автомобилисты, жители Пурвциемса, которым дольше добираться до центра по улице Чака.

Среди предпринимателей полностью или частично недовольных созданием велополос на улице Чака еще больше — 54%. При этом 72% бизнесменов считают, что эксперимент должен завершиться ликвидацией велополос, 68% придерживаются мнения, что велополосы ухудшили ситуацию с безопасностью движения.

Улицу Чака не хотят видеть односторонней



Еще большее неприятие — как у жителей, так и у предпринимателей — вызывает идея превратить улицу Чака в улицу с односторонним движением. Среди жителей таких противников 59%, среди предпринимателей — 68%.

18% предпринимателей — в основном те, кто не едет на работу на машине или же работающих в центре и Авоты — считают, что улица Чака могла быть стать односторонней. Среди жителей превращение улицы Чака в одностороннюю поддерживают тоже 18%. Такого мнения придерживаются мужчины, жители центра и Авоты, пешеходы и велосипедисты.

Но все же горожане, подчеркивается в опросе, за полгода стали велооптимистичнее. Если в декабре прошлого года появлением велополос на улице Чака были недовольны 65% жителей, то сейчас — 51%.

Чем закончится велоэксперимент?



Заседание Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы начнется в понедельник, 5 июля, в 13 часов.

На основании итогов опроса оппозиционный депутат Рижской думы Вадим Фальков ("Согласие") подал поправки, предусматривающие, что велоэксперимент на улице Чака должен завершиться 23 августа. Поправки предполагают, что Департаменту сообщения Рижской думы должно быть дано задание на участке улиц Чака и Марияс от улицы Эрглю и до ул. Элизабетес демонтировать экспериментальные дорожные знаки до 5.00 23 августа.

Также Вадим Фальков считает, что движение по улице Чака на участке от улицы Эрглю до улицы Элизабетес должно быть организовано по трем полосам. При этом поток в направлении центра города должен быть организован по двум полосам, одна из которых должна быть отдана общестенному транспорту, а единственная полоса, ведущая из центра города в сторону Пурвциемса, должна быть общей для общественного и личного автотранспорта.

Параллельно с результатами опроса о велоэксперименте Комитет по делам сообщения и транспорта Рижской думы рассмотрит также Программу действий по обеспечению устойчивой мобильности транспортной системы Риги, а также концепции дизайна Привокзальной площади и перекрестка улиц Кристапа и Мелнсила в Пардаугаве.