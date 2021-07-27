Велополосы и метробус: Рига готова тратить "восстановительные" еврофонды

Чтобы модернизировать систему общественного транспорта в Риге, город из латвийской части еврофондов на оздоровления экономики получит почти 300 млн евро, передает rus.LSM.lv. Предполагается, что пересаживаться с поезда на столичный общественный транспорт будет удобнее. Думская оппозиция же указывает: о планах коалиции известно мало.

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Вице-мэр столицы Вилнис Кирсис пояснил, что сейчас в Риге железнодорожная сеть не соединена с общественным транспортом и это не позволяет рассчитывать, что общественным транспортом будут пользоваться жители соседних краев.

"Запланированы пункты мобильности, или пункты пересадки именно с пассажирского поезда на общественный транспорт. Например, приехать на станцию Земитаны, выйти из поезда, по эскалатору заехать вверх на Земитанский мост и дальше ехать в Ригу общественным транспортом", — рассказал он.

Предполагается также создать линию метробуса — по ней будет ездить "зеленый" транспорт. Планируемый маршрут — от Земитаны до Дрейлини. По сути, это автобус, которой будет двигаться по выделенной специально для него полосе. Без светофоров и препятствий. Но с остановками. Мэр Риги Мартиньш Стакис ранее объяснил, почему выбор пал именно на этот район:

"25 процентов всех рижан живут в Пурвциемсе и Плявниеках. Трамвай примерно в три раза дороже, чем метробус. И когда мы его сделаем — это уже будет пространство, которое в будущем можно будет использовать для трамвая. Сейчас важно сделать те проекты, которые мы за эти деньги можем".

В свою очередь, чтобы соединить центр столицы и соседние края, рассчитывают создать велополосы длиной несколько десятков километров. Закончить планируют до 2026 года.

Андрис Морозовс, депутат оппозиционного "Согласия", план оценивает негативно: он подчеркивает, что информации о том, как планируют потратить 300 млн, очень мало. Он считает, что прежде чем заниматься улучшением транспортной системы, надо закончить другие вещи. Например, не приведенные в порядок мосты создают людям много неудобств.

Думская коалиция согласна, что в столице надо решать много проблем. Однако указывает: большинство получили в наследство от прежнего руководства. Кирсис поясняет, что на ремонт важных для транспортной сети мостов приходится тратить муниципальные деньги — европейские на это не получить.