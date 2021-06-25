Велополосы на обновленной улице Бруниниеку вытесняют оттуда бизнес

Обновленная велодорожка на рижской улице Бруниниеку радует любителей езды на велосипедах или электросамокатах, а вот для автомобилистов, жителей домов на этой улице и расположенных там фирм она стала источником проблем, пишет LSM со ссылкой на Латвийское радио.

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После почти завершенного ремонта дороги на Бруниниеку появились велополосы на участке между улицами Кр. Валдемара и Авоту. В то же время ликвидированы почти все парковочные места для машин между улицами Чака и Авоту, а для движения автотранспорта осталась одна полоса.

Предприниматели уже жалуются на невозможность хотя бы совсем ненадолго припарковаться на участке длиной более 400 метров — осталась всего пара мест для стоянки до 30 минут. Владелец одной из расположенных там компаний рассказал Латвийскому радио, что вынужден перенести офис из-за отсутствия парковки. "У меня сейчас бывает так, что клиент подъезжает, я хватаю кофейный аппарат, и он едет дальше, потому что остановиться ему негде", — рассказал Янис Урбо, руководитель компании Coffee Machine Service, торгующей кофе и кофейными аппаратами.

О переезде говорит и владелец похоронного бюро Atvadas Андрей Рачковский. По его словам, сотрудники не могут подъехать к зданию, чтобы загрузить в машину гробы, а клиентам негде оставить машину. "Проблемы у всего бизнеса, не только у похоронного. У таксистов, любого интернет-магазина, поставщиков продуктов, курьеров, если только они не едут на велосипеде", - рассказал бизнесмен.

Кроме того, отмечается, что на означенном участке улицы расположены три школы. Соответственно, каждая машина, на которой родители привозят детей на занятия, даже при кратковременной остановке будет создавать проблемы для движения транспорта.

Также теперь затруднена доставка товаров на дом, вывоз мусора и оказание других повседневных услуг.

В Рижской думе, в свою очередь, не видят ничего страшного, если при доставке автомобиль ненадолго остановится у велодорожки. "Рига хочет создать безопасную среду для пешеходов и велосипедистов, поэтому новое решение для Бруниниеку — такое, какое есть, - заявила представитель департамента сообщения РД Лелде Рудзика. - Это один из первых проектов на пути к тому, что в центре Риги приоритет будет у пешеходов и велосипедистов. Но мы поищем и возможности оборудовать там дополнительные автостоянки".