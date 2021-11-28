Велосипедисты, ликуйте! В 2022 году начнется проектирование новых велодорожек
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В следующем году начнется разработка проектов строительства велодорожек Рига-Царникава и Рига-Саулкрасты, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

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В министерстве отметили, что впервые в государственном бюджете утверждено дополнительное финансирование для развития велосипедных дорог в стране. В 2022-2024 гг. дополнительные средства на эти цели составят 1,15 млн евро.

Как указал парламентский секретарь Минсообщения Янис Бутанс, в европейских странах культура езды на велосипеде существует уже давно и не возникает вопросов, зачем нужны велосипедные и пешеходные дорожки, так как у людей должна быть возможность добираться пешком или на велосипеде на работу, в школу, к врачу и т.п.

Благодаря выделению средств в бюджете уже в следующем году будет начато проектирование двух новых участков велодорог - Рига-Царникава и Рига-Саулкрасты.

Как отмечает Минсообщения, было проведено исследование о развитии велосипедной инфраструктуры в стране, которая предусматривает соединение ближайших населенных пунктов с центрами развития национального значения. В этом году на основе этого исследования изучались маршруты Рига-Царникава, Рига-Саулкрасты и Рига-Валмиера.

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Латвия Велодорожки в Риге
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