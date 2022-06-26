Венедиктов: снос памятника в Риге — предлог для усиления эскалации
Foto: Māris Morkāns

Снос памятника в парке Победы в Риге с точки зрения Кремля — предлог для усиления эскалации, заявил в интервью Delfi бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (полный текст интервью).

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По словам Венедиктова, решение рижских властей для России точно такой же предлог, как слова Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции — о том, что Украина задумалась о возвращении атомного оружия. "И тут же ответ: они хотят атомного оружия — это прямая угроза России… Но все эти предлоги — скорее для российского населения, для которого памятник — символ священной войны и победы в ней. Для них советские солдаты погибли в борьбе с немецкими фашистами, а не с "лесными братьями", уж извините", — заявил Венедиктов.

Мэр Риги Мартыньш Стакис заверил экс-главреда "Эха Москвы", что под снос пойдут только те памятники, под которыми нет могил. "Это все важно объяснять россиянам. Но все равно для них сразу будет "Латвия — враждебное государство". Это как иконоборцы в церкви, которые сбрасывают иконы и топором по ним рубят — как на это могут смотреть верующие? А иконоборцы верят, что это правильно, что Бог не в иконах", — размышляет Венедиктов.

"Люди сейчас видят символами — это хорошо, это плохо, снесем, переименуем улицы… Это легче всего. Для общественного мнения, которому нужны легкие, быстрые и однозначные ответы, такие действия гораздо эффективнее с точки зрения любви к политикам — это компенсация за непопулярные реформы и рост чека на энергетику. "Зато мы снесли памятник оккупации"" — полагает Венедиктов.

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