Венедиктов: снос памятника в Риге — предлог для усиления эскалации

Снос памятника в парке Победы в Риге с точки зрения Кремля — предлог для усиления эскалации, заявил в интервью Delfi бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (полный текст интервью).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Венедиктова, решение рижских властей для России точно такой же предлог, как слова Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции — о том, что Украина задумалась о возвращении атомного оружия. "И тут же ответ: они хотят атомного оружия — это прямая угроза России… Но все эти предлоги — скорее для российского населения, для которого памятник — символ священной войны и победы в ней. Для них советские солдаты погибли в борьбе с немецкими фашистами, а не с "лесными братьями", уж извините", — заявил Венедиктов.

Мэр Риги Мартыньш Стакис заверил экс-главреда "Эха Москвы", что под снос пойдут только те памятники, под которыми нет могил. "Это все важно объяснять россиянам. Но все равно для них сразу будет "Латвия — враждебное государство". Это как иконоборцы в церкви, которые сбрасывают иконы и топором по ним рубят — как на это могут смотреть верующие? А иконоборцы верят, что это правильно, что Бог не в иконах", — размышляет Венедиктов.

"Люди сейчас видят символами — это хорошо, это плохо, снесем, переименуем улицы… Это легче всего. Для общественного мнения, которому нужны легкие, быстрые и однозначные ответы, такие действия гораздо эффективнее с точки зрения любви к политикам — это компенсация за непопулярные реформы и рост чека на энергетику. "Зато мы снесли памятник оккупации"" — полагает Венедиктов.