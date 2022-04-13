Вентспилсский портовый терминал SIA Ventamonjaks, находящийся под санкциями из-за военного вторжения России в Украину, способен гарантировать безопасное хранение жидкого аммиака как минимум до 15 мая, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Из-за наложенных на Россию санкций предприятие SIA Ventamonjaks, в резервуарах которого находится 40 тонн опасного вещества — жидкого аммиака — не может расплатиться с предприятием SIA VK Terminal Services. Это предприятие оказывает Ventamonjaks различные услуги, в том числе, обеспечивает хранение аммиака, сообщил 10 апреля председатель Вентспилсской думы Янис Витолиньш (Latvijai un Ventspilij).

В ходе двухдневных переговоров представители VARAM, Государственной службы окружающей среды и других ответственных учреждений убедились в том, что Ventamonjaks может гарантировать безопасное хранение аммиака как минимум до 15 мая, если раньше, с привлечением Комиссии рынка финансов и капитала, не будет найдено решение безопасной продажи и транспортировки аммиака.

Рабочая группа продолжит работу на следующей неделе, чтобы обсудить дальнейшие действия по урегулированию ситуации. В четверг, 21 апреля, министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (AP!) и генеральный директор Государственной службы окружающей среды Элита Баклане-Ансберга посетят Вентспилс — побывают на территории порта и встретятся с представителями самоуправления.

К решению проблемы привлечены представители VARAM, Государственной службы окружающей среды, Министерства сообщения, Службы государственных доходов, МИД, управления Вентспилсским свободным портом, Комиссии рынка финансов и капитала и Центра защиты прав потребителей.

Государствення служба окружающей среды продолжает мониторинг ситуации в терминале.

Как уже сообщалось, Вентспилсское самоуправление вместе с рядом других адресатов — государственных должностных лиц и учреждений — получило письма от двух предприятий Вентспилсского свободного порта о том, что возникла опасная ситуация: Ventamonjaks не может производить платежи, так как крупнейшим бенефициаром компании является российский миллиардер Дмитрий Мазепин, находящийся под санкциями.

В связи с этим к 22 апреля у VK Terminal Services закончатся финансы, и рассчитаться за электроэнергию и газ пропан будет невозможно.

Витолиньш пояснил, что если предприятие VK Terminal Services останется без газа пропана и будет отключено от электричества, обеспечить безопасное хранение аммиака будет невозможно. Необходимый для обеспечения безопасности газ пропан можно получить только после 100% предоплаты.