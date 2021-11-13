Вентспилс и Лиепая не поменяют решения о продлении удаленного обучения в школах
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Как сообщила агентству LETA руководитель Управления образования Вентспилса Инета Тамане, решение о продлении удаленной учебы школы принимают в индивидуальном порядке.

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"В соответствии с данными Центра профилактики и контроля заболеваний за 8 ноября двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Вентспилсе на 100 000 жителей составила 1900 — это больше, чем в среднем по Латвии — 1521. Впервые дискуссия по этому вопросу состоялась на совещании Рабочей группы кризисного управления Вентспилса, а также на совещании директоров образовательных учреждений Вентспилса. Для того, чтобы ограничить заболеваемость жителей Covid-19, школы в индивидуальном порядке решили, что в течение трех следующих недель дневное обучение учащихся 4-12 классов будет продолжаться удаленно и на этой неделе школьников не будут тестировать в школах, чтобы не создавать чрезмерного скопления людей", — подчеркивает Тамане.

Как она добавляет, самоуправление уже получило экспресс-тесты. Учащиеся 1-3 классов с помощью родителей сделают их дома 21 ноября, а тестирование учащихся 4-12 классов пройдет в школах 22 ноября. "Нам важно, чтобы учебная среда была безопасной, поэтому будет разработан порядок действий на случай, если у кого-нибудь из школьников результат теста окажется положительным", — объясняет Тамане.

В дошкольных образовательных учреждениях Вентспилса вакцинировалось 87% сотрудников, а в общеобразовательных школах охват вакцинацией составляет 97%. Как прогнозирует Тамане, по состоянию на 15 ноября, скорее всего, около 20-30 работников не начнут процесс вакцинации и их придется отстранить от исполнения обязанностей. Как она добавляет, учителя болеют как Covid-19, так и другими заболеваниями, поэтому ситуация очень может очень меняться.

Руководитель Управления образования Вентспилса заявила, что в сегодняшний разговор с Государственной службой качества образования носит консультативный характер, поэтому изменений в уже принятом решении насчет продления удаленной учебы для учащихся 4-12 классов общеобразовательных школ города не будет.

Помощник руководителя Управления образования Лиепаи в вопросах коммуникации Рената Мельке сообщила, что сегодня управление приняло решение продлить удаленную учебу для учащихся 7-12 классов до 22 ноября и обсудило это с Государственной службой качества образования. Решение было принято, поэтому изменений в нем не предусматривается, подчеркивает Мельке.

Как сообщила агентству LETA старший эксперт Государственной службы образования Яна Вейнберга, представители Министерства образования и науки и ГСО, в субботу, на встрече с Управлениями образования Вентспилса и Лиепаи подчеркнули, что решение об удаленной учебе в школах каждая школа должна принимать в индивидуальном порядке, оценив ситуацию в каждой школе.

В связи с этим ГСО договорилось с амоуправлениями о том, что решение об удаленном обучении сейчас и в дальнейшем будет зоной ответственности каждой школы, и после принятия решений школы будут согласовывать его самоуправлением, объясняет Вейнберга. ГСО обращает внимание на то, что в нормативных актах не предусмотрено право самоуправлений принимать решение об удаленном обучении во всех его школах. Решение об уходе на "удаленку" каждой школы принимает руководитель учебного заведения, согласовав это действие с учредителем школы — то есть, в большинстве случаев с самоуправлением, признает в то же время министерство.

Однако министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) заявила, что "не поддерживает и не поддержит произвол самоуправлений в интепретации действующих правил". Школьники должны учиться очно, и только, если объективные причины, допускаются отступления от этой позиции.

Во время, когда школьники, родители и учебные заведения и так живут в условиях повышенного стресса, неприемлемо за несколько дней до запланированного возвращения к очной учебе, принимать решения об удаленном обучении", — считает министр.

Министерство напоминает, что учебное заведение должно переходить на удаленное обучение, если Центр по профилактике и контролю заболеваний выявил очень высокий риск заражения Covid-19 в образовательном учреждении, а также если карантин был объявлен в месте реализации образовательной программы.

Обучение может быть организовано удаленно для школьников определенного предмета (курса), преподаватель которого должен соблюдать

обязательные меры эпидемиологической безопасности — домашний карантин, изоляцию. А также, если педагог не может проводить уроки очно по установленной руководителем и учредителем учебного заведения, обоснованной причине.

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