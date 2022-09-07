Вентспилс: пожарные выбрали имя для спасенного котенка

Сотрудники Вентспилсской части Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) выбрали имя для котенка, который выжил в пожаре, сообщается на странице службы в социальной сети Facebook.

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Теперь котенка зовут Счастливчик или Лаки. Пожарные написали в публикации, что он будет частью команды VUGD.

Как сообщалось ранее, в субботу, 3 сентября, сотрудники Вентспилсской пожарной части отправились в Варве, где горела куча веток и сосновой коры на площади в 120 квадратных метров. Уже после того, как пожар был потушен, спасатели нашли под кучей маленького котенка.

После тушения пожара и закатки шлангов спасатели услышали слабое, но настойчивое мяуканье, исходящее от ранее горевшей кучи.

Пожарные стали копаться в сгоревших ветках и под корнями дерева нашли маленького мокрого котенка, который чудом уцелел в огне и воде.

Спасатели завернули котенка в одеяло и решили, что возьмут его с собой в часть, чтобы высушить, отогреть и покормить животное, сообщили в VUGD.

После пожарные в соцсети Facebook попросили жителей предложить, как можно назвать спасенного котенка.