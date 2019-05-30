Вентспилс впервые посетит круизный лайнер Albatros

Утром 3 июня в порт Вентспилса войдет круизный корабль ALBATROS с более чем 800 пассажирами на борту. Это будет первой визит лайнера в Вентспилс.

Прогнозируется, что наблюдать за входом круизного лайнера в порт Вентспилса можно будет с променада улицы Остас с 8.00 утра 3 июня. Примерно в 9.00 лайнер пришвартуется к 16-й пристани, в районе, где обычно можно увидеть паромы. ALBATROS покинет Вентспилс вечером 3 июня.

Круизный лайнер ALBATROS построен в 1973 году, его длина 205 метров, ходит под флагом Багамских островов. С момента постройки несколько раз серьезно перестраивался. Вместимость — свыше 800 мест, экипаж состоит из 340 человек. На лайнере 8 пассажирских палуб и 420 кают, несколько ресторанов и баров, бассейн, имеются спортзал и залы для развлечений.

30 мая ALBATROS покинул немецкий Бремерхафен и отправился в круиз, во время которого посетит восемь портов. Лайнер побывает в Щецине (Польша), Балтийске (Россия), Вентспилсе (Латвия), Таллине (Эстония), Санкт-Петербурге (Россия), Хельсинки (Финляндия), Стокгольме (Швеция) и Висбю (Швеция).

Фото — пресс-служба Вентспилсского свободного порта.