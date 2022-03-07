Вентспилсская дума выделит 100 000 евро на украинских беженцев

На внеочередном заседании Вентспилсской думы было решено зарезервировать 100 000 евро на поддержку беженцев из Украины, сообщает Вентспилсское самоуправление.

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Дума категорически осудила действия российского президента Владимира Путина и поддержала помощь мирным жителям Украины. Социальная служба Вентспилса займется социальной помощью, Управление образования при необходимости поможет школьникам, а управляющая муниципальной недвижимостью компанию и Комбинат благоустроения Вентспилса организует размещение и раздачу еды. Северокурземская региональная больница и Вентспилсская поликлиника обеспечат медицинскую помощь, а Вентспилсский цифровой центр расскажет жителям о кибербезопасности и обеспечит ее в городе.

Будет выделено помещения на улице Андрея, 11. Там разместится Вентпилсское украинское культурное общество "Кобзар" и другие негосударственные организации, которые будут заниматься в том числе сбором пожертвований для Украины. Обществу "Кобзар" будет пожертвовано 1000 евро из бюджета самоуправления.