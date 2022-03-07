Вентспилсская дума выделит 100 000 евро на украинских беженцев

На внеочередном заседании Вентспилсской думы было решено зарезервировать 100 000 евро на поддержку беженцев из Украины, сообщает Вентспилсское самоуправление.
Дума категорически осудила действия российского президента Владимира Путина и поддержала помощь мирным жителям Украины. Социальная служба Вентспилса займется социальной помощью, Управление образования при необходимости поможет школьникам, а управляющая муниципальной недвижимостью компанию и Комбинат благоустроения Вентспилса организует размещение и раздачу еды. Северокурземская региональная больница и Вентспилсская поликлиника обеспечат медицинскую помощь, а Вентспилсский цифровой центр расскажет жителям о кибербезопасности и обеспечит ее в городе.
Будет выделено помещения на улице Андрея, 11. Там разместится Вентпилсское украинское культурное общество "Кобзар" и другие негосударственные организации, которые будут заниматься в том числе сбором пожертвований для Украины. Обществу "Кобзар" будет пожертвовано 1000 евро из бюджета самоуправления.