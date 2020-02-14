Верховный суд оправдал мэра Огре Хелманиса по делу о вымогательстве

Департамент по уголовным делам Верховного суда сегодня полностью отметил обвинительный приговор Рижского окружного суда по делу о вымогательстве против председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса и на тот момент владельца "Огрского телевидения" Артурса Робежниекса, сообщила агентству LETA представитель Верховного суда Байба Катая.

Верховный суд признал, что суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела допустил существенные нарушения ряда норм уголовно-процессуального права, которые привели к незаконному решению суда по этому делу.

Суд первой инстанции за вымогательство в группе лиц наложил на Хелманиса и Робежниекса штрафы в размере 38 тыс. евро, и Рижский окружной суд оставил этот вердикт без изменений.

Хелманис, комментируя решение Верховного суда, заявил агентству LETA, что оправдательный приговор должен был быть вынесен также в суде первой и второй инстанции. "Это дело было абсолютно выдуманным и политически сконструированным. Я 11 лет провел на скамье подсудимых, и это было унизительно. Рано или поздно правда раскрывается. Приговор Верховного суда свидетельствует о том, что мы живем в правовом государстве", — заявил он.

Как сообщалось, в 2009 году полиция задержала Хелманиса по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на "Огрском телевидении" не демонстрировался некий компрометирующий сюжет. Вместе с ним был задержан и Робежниекс. Они обвинялись в вымогательстве денег у крестного детей Хелманиса, на тот момент депутата Огрской краевой думы Гунарса Карклиньша перед муниципальными выборами.

Как сообщила полиция, за то, чтобы снять сюжет с эфира, они вымогали 6000 латов.

Хелманис тогда назвал эти обвинения "политической местью" со стороны Карклиньша.

Позже Огрский районный суд присудил Хелманису и Робежниексу штрафы в размере 100 минимальных месячных зарплат (38 тыс. евро) за вымогательство в группе лиц.