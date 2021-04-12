Верховный суд отклонил жалобу Rīgas satiksme на штраф по делу о "нановоде"

Сенат Верховного суда (ВС) 9 апреля отклонил кассационную жалобу предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme на постановление Совета по конкуренции (СК), который в 2019 году оштрафовал его по так называемому делу о нановоде.

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Как сообщили в КС, таким образом, вступило в силу постановление Административного окружного суда, согласно которому предприятие за запрещенное соглашение должно уплатить в государственный бюджет штраф на сумму 2,4 млн евро.

СК в 2019 году констатировал запрещенное соглашение в двух ценовых опросах о поставке Rīgas satiksme нанотехнологических химических веществ.

Штрафы за умышленное искажение конкуренции были применены к Rīgas satiksme как к заказчику и к Sava arhitektura как к участвовавшему в закупке претенденту. Предприятие Sava arhitektura оштрафовано на сумму 700 евро.

Остальные пять участников картеля — RS Baltic, Alchimica Latvia, UKT Serviss, Vialeks и HRM — к тому времени уже были ликвидированы, поэтому штрафы к ним не применены.

СК констатировал, что несколько предприятий с активным участием заказчика осознанно искажали конкуренцию в двух ценовых опросах, которые проводились с 2012 по 2014 год на общую сумму более 800 тыс. евро.

Как указал СК, по этим закупкам претенденты взаимно согласовывали условия участия, договаривались о победителе, выполняли другие согласованные действия по подготовке решений, соответствующие признакам запрещенного соглашения. По данным СК, Rīgas satiksme как заказчик участвовало в запрещенном соглашении, занимаясь согласованием предложений, и было информировано о заранее установленном победителе и подаче заявок для прикрытия.