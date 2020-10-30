Верховный суд отменил обвинительный приговор по скандальному делу о "дигиталгейте"

Рассмотрев кассационную жалобу по приговору, вынесенному год тому назад Рижским окружным судом, Верховный суд отменил приговор, согласно которому были признаны виновными Андрейс Экис (на фото), Юргис Лиепниекс и еще ряд лиц. Дело отправлено на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд.

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Уголовное дело связано с событиями, происходившими в 2000 году в ходе реализации проекта цифрового телевидения, в рамках которого Digitālā Latvijas radio un televīzijas centra (DLRTC) и компания Kempmayer Media Latvia заключили соглашение о поэтапном внедрении цифрового телевидения в Латвии и поставках аппаратуры для вещания. Затраты по проекту тогда оценивались в размере нескольких десятков миллионов латов. Позже выяснилось, что Kempmayer Media Latvia не имела опыта во внедрении цифрового телевидения, а за компанией скрывались неизвестные владельцы из Латвии.

Летом 2019 года Рижский окружной суд по делу о дигиталгейте признал виновными нескольких человек. Политтехнологу Юргису Лиепниексу был присужден штраф в 67 тыс. евро, бывшего директора телеканала LNT Андрейса Экис оштрафовали на 40,8 тыс. евро.

Реальные тюремные сроки получили: экс-глава DLRTC Гунтарс Спунде (срок заключения — девять месяцев, штраф — 26 230 евро), юрист Янис Лозе (срок — год и девять месяцев, штраф -33 540 евро), и бывшие члены правления Kempmayer Media Latvia Андрейс Забецкис (срок — два года и девять месяцев), Янис Зипс (срок — год и девять месяцев, штраф — 22 790 евро) и Янис Свапрстонс (срок — два года и девять месяцев, штраф — 22 790 евро).

Первое заседание суда по этому делу состоялось в ноябре 2007 года. С тех пор по делу было проведено 314 судебных заседаний.