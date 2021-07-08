Верховный суд: за долги отвечают собственники дома, а не домоуправление

Верховный суд (ВС), рассмотрев кассационную жалобу, отменил решение Рижского окружного суда, по которому в пользу Jūrmalas siltums с управляющего предприятия Latvijas Namsaimnieks были взысканы долги многоквартирных домов за теплоэнергию.

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Верховный суд указал, что окружной суд неверно признал управляющую организацию ответчиком по делу, по которому поставщик требовал погасить долги за отопление и подогрев воды в многоквартирных домах. По этим долгам должны отвечать собственники жилья. И такой принцип действует, независимо от того, напрямую ли собственник платит за теплоэнергию или при посредничестве управляющей организации.

Поэтому Верховный суд постановил, что управляющая организация не обязана из собственных средств погашать долги за отопление, если только такие обязательства не были приняты. Но в обязанности домоуправления входит работа с должниками. В том числе оно должно сообщать поставщику услуг о том, что долги нельзя взыскать из-за неплатежеспособности или смерти клиента.

Иск о взыскании долгов надо подавать к собственникам недвижимости.