Верховный суд: за долги отвечают собственники дома, а не домоуправление
Foto: Shutterstock

Верховный суд (ВС), рассмотрев кассационную жалобу, отменил решение Рижского окружного суда, по которому в пользу Jūrmalas siltums с управляющего предприятия Latvijas Namsaimnieks были взысканы долги многоквартирных домов за теплоэнергию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Верховный суд указал, что окружной суд неверно признал управляющую организацию ответчиком по делу, по которому поставщик требовал погасить долги за отопление и подогрев воды в многоквартирных домах. По этим долгам должны отвечать собственники жилья. И такой принцип действует, независимо от того, напрямую ли собственник платит за теплоэнергию или при посредничестве управляющей организации.

Поэтому Верховный суд постановил, что управляющая организация не обязана из собственных средств погашать долги за отопление, если только такие обязательства не были приняты. Но в обязанности домоуправления входит работа с должниками. В том числе оно должно сообщать поставщику услуг о том, что долги нельзя взыскать из-за неплатежеспособности или смерти клиента.

Иск о взыскании долгов надо подавать к собственникам недвижимости.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Верховный суд Отопление Счета за отопление
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей