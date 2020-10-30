Вернуть уехавшие таланты: ГАЗ трудится над реэмиграцией рабочей силы
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Государственное агентство занятости (ГАЗ) уже 15 лет участвует в Европейской сети служб занятости (EURES), и, по словам директора ГАЗ Эвиты Симсоне, в рамках этого сотрудничества предоставило более 200 000 консультаций ищущим работу, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

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Раньше это в основном была работа в других странах ЕС, но теперь консультанты EURES все чаще говорят о возможностях работы и в Латвии, поскольку граждане Латвии, которые проживают за границей и хотят вернуться домой, проявляют к этому интерес.

"Сначала нас упрекали в том, что мы способствуем отъезду людей из Латвии, но мы с этим не согласны. Нет ничего плохого в том, чтобы уехать, но важно, чтобы человек уезжал подготовленным, сделал это безопасно и позже вернулся с опытом", — говорит Симсоне, добавляя, что переговоры и сотрудничество важны для содействия реэмиграции.

Чтобы обсудить, что может способствовать реэмиграции рабочей силы, ГАЗ провело в середине октября конференцию "Как вернуть уехавшие латвийские таланты?".Свободное перемещение людей является одной из четырех основных свобод ЕС, и это не нужно воспринимать как что-то плохое или трагичное, отметил в своем выступлении на конференции президент Латвии Эгил Левитс.

Таким образом люди часто получают опыт, который можно применить у себя на родине. Хотя не существует единой формулы успеха в возвращении уехавших, решающее значение здесь имеет скоординированная политика в области человеческих ресурсов на государственном уровне, считает глава государства.

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президент Латвии Работа безработица Работа и карьера Эгил Левитс
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