Вернутся ли студенты и преподаватели в аудитории

К концу учебного года высшие учебные заведения уже начинают подготовку к новому этапу обучения, надеясь, что с 1 сентября студенты и преподаватели смогут вернуться в аудитории. Однако пока эпидемиологическая ситуация нестабильна, поэтому никто не может дать однозначного ответа, как будет выглядеть процесс обучения, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

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Также неясно, сколько учителей и студентов привиты от Covid-19, поскольку доступ к такой информации запрещен нормами о безопасности данных.

Рижский университет им. Страдиня издал распоряжение, в котором установлены категории студентов и сотрудников, которые с 30 августа 2021 года смогут "безопасным образом участвовать в учебном процессе, в том числе в медицинских учреждениях".

В распоряжении подчеркивается, что университет планирует разрешить очное обучение в основном для тех, кто привит от Covid-19 или получил отрицательный тест за 72 часа до каждого посещения рабочего места или медицинского учреждения и контактов с коллегами или пациентами.

Другие университеты ждут политических решений и улучшения эпидемиологической ситуации. Среди них и Латвийский университет, который надеется постепенно возобновить очное обучение, но отмечает, что решения будут зависеть от соответствующих постановлений Кабинета министров и эпидемиологической ситуации.

Проректор по учебной работе Рижского технического университета Улдис Суковскис также подчеркивает, что каждый вуз принимает решения об организации учебного процесса во время пандемии в соответствии со своей спецификой.