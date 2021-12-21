Вернуться в Латвию из некоторых стран Европы и России можно будет только с негативным тестом на Covid-19

По возвращению в Латвию из Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Ирландии, Германии и России нужно будет предъявить негативный тест на Covid-19. ПЦР тест, сделаный не ранее, чем за 72 часа до въезда, или негативный тест на антиген, сделаный не ранее, чем за 48 часов до въезда. Новое требование вступает в силу 24 декабря и касается как невакцинированных, так и тех, кто привился от Covid-19.

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Это правило нужно, чтобы снизить скорость распространения нового вида коронавируса "омикрон", говорится в аннотации к поправкам Министерства здравоохранения.

Те, у кого есть действующий ковид-сертификат, могут сдать тест в течение 24 часов после прибытия в Латвию из указанных выше стран.

Путешественников без сертификата не смогут попасть в Латвию без отрицательного результата теста на Covid-19.

Требование будет в силе до окончания чрезвычайной ситуации 11 января 2022 года.