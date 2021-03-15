Вернувшийся на работу глава Погранохраны может потребовать компенсацию за расследование со стороны БВБ

Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, уголовный процесс в отношении которого Бюро внутренней безопасности закрыло в связи с отсутствием состава преступления, считает, что направленные против него действия были необоснованными и привели к излишней растрате государственных ресурсов. Также он заявил агентству LETA, что проконсультируется с юристами на предмет того, следует ли ему требовать в суде компенсацию за действия БВБ.

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Сейчас примененные ранее к Пуятсу меры пресечения отменены, что позволило ему вернуться к исполнению обязанностей начальника Госпогранохраны.

БВБ задержало Пуятса 4 сентября прошлого года. Он был освобожден в тот же день, к нему была применена мера пресечения в виде запрета на работу в должности начальника Госпогранохраны.

Сначала Пуятс был признан подозреваемым по статье о бездействии государственного должностного лица, повлекшем тяжелые последствия. БВБ сообщило, что задержание связано с уголовным процессом об обустройстве восточной границы.

16 сентября прошлого года прокурор прокуратуры Рижского судебного округа отменил решение БВБ о признании Пуятса подозреваемым как не соответствующее требованиям Уголовного закона, однако Пуятс сохранил статус лица, против которого начат уголовный процесс.