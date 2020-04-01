Вернувшимся из-за границы жителям Латвии запрещено пользоваться общественным транспортом
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Людям, приехавшим из-за границы, запрещено пользоваться общественным транспортом, предусматривают принятые 31 марта поправки к распоряжению правительства об объявлении чрезвычайного положения.

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В соответствии с решением правительства со среды люди, вернувшиеся из-за границы, должны уменьшить прямые контакты с другими людьми, в том числе не ездить на общественном транспорте, не принимать гостей, не ездить в гости и др.

Такое решение принято, чтобы не подвергать риску инфицирования "Covid-19" других людей.

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LETA

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