Вернувшимся из-за границы жителям Латвии запрещено пользоваться общественным транспортом

Людям, приехавшим из-за границы, запрещено пользоваться общественным транспортом, предусматривают принятые 31 марта поправки к распоряжению правительства об объявлении чрезвычайного положения.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

В соответствии с решением правительства со среды люди, вернувшиеся из-за границы, должны уменьшить прямые контакты с другими людьми, в том числе не ездить на общественном транспорте, не принимать гостей, не ездить в гости и др.

Такое решение принято, чтобы не подвергать риску инфицирования "Covid-19" других людей.