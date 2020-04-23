Вертолет доставил из Лиепаи в Ригу тяжелобольную пациентку
Foto: AFP/Scanpix

На этой неделе из Лиепаи в Ригу на вертолете доставили тяжелобольную пациентку. К вертолету, который приземлился возле Лиепайской региональной больницы, пациентку оперативным транспортом доставили медики Службы неотложной медицинской помощи.

Эту информацию "Курземес вардс" подтвердила специалист по общественным отношениям Лиепайской региональной больницы Индра Грасе.

По ее словам, женщине требовалась срочная транспортировка в университетскую клиническую больницу Страдыня в связи с угрожающим жизни сердечно-сосудистым заболеванием.

"В больнице Страдыня пациентка прооперирована, и сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации", — пояснила Грасе.

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